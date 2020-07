Udinese Juve 0-0 LIVE: tentativo a lato di Ken Sema (Di giovedì 23 luglio 2020) Alla Dacia Arena, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Dacia Arena”, Udinese e Juve si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Juve 0-0 MOVIOLA 22′ Tiro di Sema – Fiammata dei friulani con Sema che calcia dal limite dell’area: palla di un metro lontana dallo specchio della porta di Szczesny. 13′ Occasione Juve – Anche l’Udinese rischia l’autogol con Nuytinck: retropassaggio per Musso che quasi si addormenta ma tocca il pallone mandandolo in angolo. Dal corner gran mancino ... Leggi su calcionews24

juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - carloalberto52 : In udinese/juve lo fiskiano... In roma/INTER no; va anke al VAR e conferma il no. ?????? I D E N T I C O ?? - BeritaJuventus : Football Italia: Liveblog: Udinese v Juve and Lazio v Cagliari -