Udine: da Muzzana l’accusa: “Perseguitati per colpa di Bob Marley” – il VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Bob Marley profeta di pace universale? Fandonie! È colpa del cantante giamaicano se oggi siamo discriminati noi capelloni. Si leva dalla Bassa friulana, e più precisamente da quel lembo di terra tra due fiumi, il Cormôr e lo Stella, chiamato Muzzana del Turgnano, il grido di rabbia contro gli stereotipi. Un grido in musica che mescola reggae delle origini e lingua friulana, marchio di fabbrica del trio punk folk muzzanese dei LaipNessLess. A più di cinquant’anni di distanza dal Come potete giudicar per i capelli che portiam, dei Nomadi, il punto di vista è ancora quello dell’ uomo con capelli lungo, che come la donna con capelli corto, si trova spesso discriminato per non rientrare nello stereotipo classico. Ma cosa succede se oltre ad essere lunghi i capelli sono anche annodati sul modello rastafariano? Ce ... Leggi su udine20

Oltre al danno ambientale c’è il problema di smaltire il materiale pericoloso L’appello al sindaco per l’istallazione di telecamere nelle strade di accesso MUZZANA Ennesimo affronto al bosco di Muzzan ...

Polizia e telecamere per vigilare sul bosco

MUZzana Impianto di videosorveglianza e uno specifico servizio di polizia ambientale: sono alcune delle azioni che il Comune di Muzzana del Turgnano, intende mettere in campo contro l’utilizzo del bos ...

