Ubisoft sempre più nei guai: il sindacato francese potrebbe fare causa per molestie e discriminazione (Di giovedì 23 luglio 2020) Solidaires Informatique Jeu Vidéo, un sindacato francese, sta raccogliendo testimonianze di molestie sessuali, cattiva condotta e discriminazione su Ubisoft in modo da procedere ad una causa contro la società.In una dichiarazione pubblicata su Twitter, il sindacato afferma: "I ripetuti atti di molestie e aggressioni sessuali, atti sessisti e discriminazione, nonché l'impunità a cui il gruppo è stato sottoposto per molti anni devono essere spiegati. Il licenziamento di alcuni individui di spicco come Serge Hascoët non è sufficiente". Da giugno Ubisoft è alle prese con numerose accuse di cattiva condotta sessuale da parte dei suoi dipendenti e ha avviato un'indagine ... Leggi su eurogamer

