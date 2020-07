Twitch: minorenne spende oltre 20 mila dollari (Di giovedì 23 luglio 2020) Un ragazzo minorenne ha speso un’enorme cifra su Twitch, donando tutto ai suoi streamer preferiti. Questo è quanto raccontata da una madre disperata, che ha denunciato il fatto su Reddit. A quanto pare sembra che suo figlio abbia speso oltre 20 mila dollari (pari all’intero conto in banca dei genitori), per delle donazioni effettuate sulla “piattaforma viola”. La donna ora, sta cercando di riottenere il denaro. “Anni di risparmi sperperati in 17 giorni” scrive così la donna riguardo alle spese folli del ragazzo. Tra le donazioni, molto denaro è stato versato al famoso streamer Tfue, oltre che ad alcune star dell’NBA e dell’NFL che sono soliti fare live streaming. Cosa è successo La piattaforma ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Twitch: minorenne spende oltre 20 mila dollari - zazoomblog : Richieste spinte ad una minorenne ZeRo ammette le accuse: bannato definitivamente da Twitch - #Richieste #spinte… - esports247_it : Richieste spinte ad una minorenne, ZeRo ammette le accuse: bannato definitivamente da Twitch - pcexpander : Un minorenne ha speso oltre 20 mila dollari su Twitch #pcexpander #cybernews #tecnologia #tecnology #cybersecurity… - gigibeltrame : Un minorenne ha speso oltre 20 mila dollari su Twitch #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch minorenne Un minorenne ha speso oltre 20 mila dollari su Twitch Hardware Upgrade Voleva fare donazioni ai suoi idoli su Twitch, ha speso tutti i 17mila euro dei genitori

La storia l'ha raccontata su Reddit la coppia, che si è vista il conto corrente prosciugato: il figlio diciassettenne ha trasferito sul Bancomat affidatogli i risparmi familiari degli ultimi anni, spe ...

Un minorenne ha speso oltre 20 mila dollari su Twitch

Per il terzo anno consecutivo ROG Phone vuole essere il punto di riferimento nell'ambito degli smartphone gaming. La ricetta: Snapdragon 865 Plus (non per la versione Strix, però), comparto memorie so ...

La storia l'ha raccontata su Reddit la coppia, che si è vista il conto corrente prosciugato: il figlio diciassettenne ha trasferito sul Bancomat affidatogli i risparmi familiari degli ultimi anni, spe ...Per il terzo anno consecutivo ROG Phone vuole essere il punto di riferimento nell'ambito degli smartphone gaming. La ricetta: Snapdragon 865 Plus (non per la versione Strix, però), comparto memorie so ...