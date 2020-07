Tuttosport: City-Koulibaly servono 75 milioni, la distanza sembra colmabile (Di giovedì 23 luglio 2020) Era nell’aria che questa potesse essere l’ultima stagione di Koulibaly al Napoli e, secondo quanto riporta Tuttosport, l’ipotesi può diventare realtà. Nonostante De Laurentiis abbia fatto sapere che la cifra è troppo bassa, le distanze sembrano colmabili Si è fatto vivo il Manchester City che ha fatto avere al Napoli la prima offerta per Koulibaly, è di fatto partita la trattativa tra i club con gli inglesi che hanno messo sul tavolo 65 milioni per il cartellino ritoccabili al raggiungimento di bonus agevoli. De Laurentiis ha fatto sapere che i soldi sono troppo pochi, ne serviranno infatti almeno 75. La sensazione è che la distanza pare colmabile sia dal punto di vista economico che della ... Leggi su ilnapolista

napolista : Tuttosport: City-Koulibaly servono 75 milioni, la distanza sembra colmabile De Laurentiis ha chiesto di aumentare l… - Spazio_Napoli : - SiamoPartenopei : Tuttosport - Koulibaly-Manchester City, servono almeno 75mln! De Laurentiis ha fatto sapere una cosa al club di Gua… - sxnii_ww : @City_Xtra @tuttosport @SempreIntercom Hai cima - rafiii1995 : @King__Ferran @City_Xtra @tuttosport @footballitalia Traore hahahahhah -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport City Arsenal battuto dall'Aston Villa. Il Manchester City annienta il Watford Tuttosport Tuttosport – Contatti tra Napoli e Manchester City per Koulibaly: ADL ha fatto il prezzo per il difensore! I dettagli

Sul difensore azzurro – riferisce l’edizione odierna di Tuttosport – c’è il forte interessamento del Manchester City. I Citizens pare abbiano già messo sul tavolo una prima offerta da 65 milioni più ...

David Villa nella bufera, è stato accusato di molestie sessuali

NEW YORK - David Villa è nei guai. Il New York City Fc ha annunciato di aver aperto un'indagine interna sulle accuse di molestie sessuali mosse nei confronti del 38enne spagnolo da una ex stagista via ...

Sul difensore azzurro – riferisce l’edizione odierna di Tuttosport – c’è il forte interessamento del Manchester City. I Citizens pare abbiano già messo sul tavolo una prima offerta da 65 milioni più ...NEW YORK - David Villa è nei guai. Il New York City Fc ha annunciato di aver aperto un'indagine interna sulle accuse di molestie sessuali mosse nei confronti del 38enne spagnolo da una ex stagista via ...