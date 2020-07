Turismo, Federalberghi: 'Quasi -20% in vacanza, crolla giro affari' (Di giovedì 23 luglio 2020) E' in netta diminuzione il numero degli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza durante il periodo estivo, dormendo almeno una notte fuori casa. Secondo le analisi di Federalberghi, ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Turismo, Federalberghi: 'Quasi -20% in vacanza, crolla giro affari' #federalberghi - LEIII87356902 : RT @MediasetTgcom24: Turismo, Federalberghi: 'Quasi -20% in vacanza, crolla giro affari' #federalberghi - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Turismo, Federalberghi: 'Quasi -20% in vacanza, crolla giro affari' #federalberghi - valy_s : RT @MediasetTgcom24: Turismo, Federalberghi: 'Quasi -20% in vacanza, crolla giro affari' #federalberghi - kinsil92 : RT @MediasetTgcom24: Turismo, Federalberghi: 'Quasi -20% in vacanza, crolla giro affari' #federalberghi -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Federalberghi Turismo, Federalberghi: "Quasi -20% in vacanza, crolla giro affari" TGCOM Valanga Covid sul turismo: nei primi 6 mesi del 2020 -70% di presenze

E’ quanto emerge dai dati diffusi da Federalberghi nell’ambito di un’indagine sulle ... Se non ci fosse stata la pandemia, a luglio le imprese del turismo avrebbero dato lavoro a più di un milione e ...

Turismo, Federalberghi: "Quasi -20% in vacanza, crolla giro affari"

Secondo le analisi di Federalberghi, rispetto all'estate 2019, quando gli italiani in vacanza furono 34,6 milioni, mancano all'appello 6,8 milioni di persone, con un calo del 19,7%. Il giro d'affari ...

E’ quanto emerge dai dati diffusi da Federalberghi nell’ambito di un’indagine sulle ... Se non ci fosse stata la pandemia, a luglio le imprese del turismo avrebbero dato lavoro a più di un milione e ...Secondo le analisi di Federalberghi, rispetto all'estate 2019, quando gli italiani in vacanza furono 34,6 milioni, mancano all'appello 6,8 milioni di persone, con un calo del 19,7%. Il giro d'affari ...