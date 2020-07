Tuchel: “Thiago Silva è un nostro giocatore. Sembra che andrà via, ma nel calcio non si può mai sapere” (Di giovedì 23 luglio 2020) Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha parlato del futuro di Thiago Silva in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “E’ un nostro giocatore. E’ il nostro capitano. Sicuramente affronteremo la cosa dopo la Champions League. Ora abbiamo altro a cui pensare. Sembra che andrà via, ma nel calcio non si può mai sapere”. FOTO: Twitter Ufficiale PSG L'articolo Tuchel: “Thiago Silva è un nostro giocatore. Sembra che andrà via, ma nel calcio non si può mai sapere” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

