Trump schiera gli agenti federali in città democratiche (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Presidente americano Trump ha presentato il programma Operation Legend con cui intende affiancare alla polizia locale agenti federali Nella giornata di oggi, il Presidente americano Donald Trump sostenuto dal procuratore generale degli Stati Uniti William Barr, ha lanciato il programma Operation Legend con cui intende affiancare alla polizia locale agenti federali, chiamati a sedare l'ondata di violenza che sta interessando il Paese, sospeso tra due fuochi: il Coronavirus, e le proteste per la morte di George Floyd. "Il mio compito come Presidente è quello di proteggere gli americani, questo bagno di sangue deve finire", ha detto il tycoon che tuttavia ha incassato la ferma opposizione di quindici sindaci democratici che in una lettera hanno definito ...

AGI - Il presidente americano, Donald Trump, ha lanciato l'Operazione Legend per combattere la violenza diffusa e le sparatorie a Chicago e in altre grandi città americane: manderà altri agenti nelle ...

s'era già scontrata con Trump a giugno, quando la capitale federale era traversata da proteste anti-razziste e il magnate presidente vi aveva schierato la Guardia Nazionale. L'obbligo di ...

AGI - Il presidente americano, Donald Trump, ha lanciato l'Operazione Legend per combattere la violenza diffusa e le sparatorie a Chicago e in altre grandi città americane: manderà altri agenti nelle ...s'era già scontrata con Trump a giugno, quando la capitale federale era traversata da proteste anti-razziste e il magnate presidente vi aveva schierato la Guardia Nazionale. L'obbligo di ...