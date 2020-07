Trump chiama Putin: 'Evitare corsa alle armi a tre fra Cina, Russia e Usa' (Di giovedì 23 luglio 2020) Donald Trump ha avuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin. Oltre che degli sforzi per combattere il coronavirus, i 'due leader hanno discusso di temi bilaterali e globali'. Trump, fa ... Leggi su tgcom24.mediaset

Donald Trump ha avuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin. Oltre che degli sforzi per combattere il coronavirus, i "due leader hanno discusso di temi bilaterali e globali". Trump, fa saper ...Un milione di dollari per l’iniziativa ‘We Race As One’, 250mila per sostenere la campagna elettorale di Donald Trump verso la rielezione a Presidente degli Stati Uniti d’America. Questa è solo una de ...