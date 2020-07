Trump accusa i Black lives matter: “Aumento dei casi di Covid dovuto alle proteste” (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug – Il coronavirus continua a galoppare negli Stati Uniti, con circa 4 milioni di casi accertati. In pratica quasi un terzo dei casi mondiali sono stati rilevati negli Usa. Nelle ultime 24 ore, secondo la John Hopkins University, i nuovi positivi sono stati 63.967 e i morti 1.059. Numeri piuttosto impressionanti, ma cos’ha scatenato questa ondata? Il presidente americano, Donald Trump, a riguardo sembra avere le idee piuttosto chiare. Una delle principali cause del boom di casi di Covid è la continua protesta dei Black lives matter. E’ quanto dichiarato dal leader della Casa Bianca durante il suo secondo briefing sul virus dopo tre mesi di pausa. L’accusa di Trump Per ... Leggi su ilprimatonazionale

