Tribunali trasformati in aule di scuola: ecco la norma nel decreto Rilancio (Di giovedì 23 luglio 2020) Tribunali trasformati in aule di scuola: ecco la norma nel decreto Rilancio Ben sappiamo che l’accoppiata coronavirus e lockdown di fatto ha costituito un terremoto anche per tutto il settore scolastico, con il personale della scuola e gli alunni impossibilitati a recarsi negli edifici adibiti all’insegnamento, già da diversi mesi. Si sta tuttora discutendo se sia davvero possibile tornare sui banchi a partire dal prossimo settembre, secondo le consuete tempistiche dell’anno scolastico, ma si registrano posizioni non totalmente convergenti. Tra le possibilità concrete, quella della scuola anche al sabato, ingressi ed uscite scaglionate, vigilanza anti-assembramento e orari di lezione ... Leggi su termometropolitico

Si è chiuso con sette condanne e otto assoluzioni il processo di primo grado a 15 ‘venetisti’ per la vecchia ruspa agricola sequestrata a Casale di Scodosia (in provincia di Padova) nel 2014, ribattez ...

«Tribunali e Corti continuano a sanare ingiustizia. Impegno politico bipartisan sui Ddl per l'accordo transattivo conferma volontà politica di trovare la soluzione ma il provvedimento va migliorato» « ...

Si è chiuso con sette condanne e otto assoluzioni il processo di primo grado a 15 'venetisti' per la vecchia ruspa agricola sequestrata a Casale di Scodosia (in provincia di Padova) nel 2014, ribattez ...