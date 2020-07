Trenitalia, i trasporti pubblici per ragazzi devono essere gratis: la lotta per il clima passa anche da qui (Di giovedì 23 luglio 2020) Vi racconto questa (poco) edificante storia di come vengono trattati gli utenti del trasporto pubblico in Italia, da Trenitalia e dalla politica. Ricordate la petizione “Bimbi e ragazzi gratis nei treni e nei mezzi pubblici”, lanciata due anni fa e che ottenne 10mila firme in poche settimane? Ebbene, dopo due anni di attese e vaghe promesse, Trenitalia lancia senza grande pubblicizzazione un’offerta estiva a partire dal 26 giugno 2020, fino al 27 settembre: si chiama Promo junior, vale solo sui regionali, e permette a un bambino dai 4 ai 15 anni di viaggiare gratis per ogni adulto (maggiore di 25 anni) pagante. Ben poca cosa rispetto al diritto di viaggiare gratis per tutti i ragazzi e bambini, ma meglio che ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Trenitalia, i trasporti pubblici per ragazzi devono essere gratis: la lotta per il clima passa anche da qui - Noovyis : (Trenitalia, i trasporti pubblici per ragazzi devono essere gratis: la lotta per il clima passa anche da qui) Play… - giulia4880 : RT @RegioneER: #Trasporti, prorogate fino al 31 agosto le agevolazioni tariffarie ai pendolari del servizio ferroviario regionale per viagg… - AcorsiniAndrea : RT @RegioneER: #Trasporti, prorogate fino al 31 agosto le agevolazioni tariffarie ai pendolari del servizio ferroviario regionale per viagg… - ALR98035863 : @washingtonpost im questa città #Trenitalia mi ha sequestrata ed ha organizzato la Negazione Negazione Territorio… -