Tre romani positivi al coronavirus dopo il weekend a Capri. Allarme focolai (Di giovedì 23 luglio 2020) Preoccupazione per possibili focolai di coronavirus dopo che tre ragazzi di Roma sono risultati positivi dopo un week end a Capri. I tre giovani facevano parte di una comitiva di quattro ragazzi e quattro ragazze, tutti romani. A rivelarlo la Asl Napoli 1. { subito scattata l'indagine epidemiologica per ricostruire contatti e spostamenti dei ragazzi. I tamponi sono stati effettuati a Roma dopo che uno della comitiva, al rientro a Roma, aveva la febbre. Leggi su iltempo

