Trastevere | quando la movida è violenta | arrestati per rapina 3 minorenni

Trastevere, arrestati per rapina 3 studenti romani. I malviventi, tutti minorenni, approfittavano delle serate della movida per minacciare, picchiare e derubare le vittime di turno. Quest'ultime venivano scelte tra le stradine di Trastevere ed a seguito di elaborate indagini da parte dei Carabinieri i ragazzi sarebbero colpevoli di due rapine aggravate, furto con strappo ed una tentata rapina aggravata in concorso. I beni estorti dai ragazzi alle vittime avrebbero un valore di circa 2000€. I tre studenti della superiori, su disposizione della procura dei minori sono stati affidati ad una comunità.

Sceglievano le vittime tra le stradine di Trastevere durante le serate di movida. E quando il momento era propizio entravano in azione minacciando, picchianto e derubando. I tre balordi minorenni, rom ...

