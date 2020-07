Trasporti in Campania, Trenitalia consegna il primo treno rock (Di giovedì 23 luglio 2020) Arriva in Campania il nuovo treno “rock”, primo dei 37 nuovi treni di Trenitalia che si aggiunge ai 24 treni Jazz già in circolazione sui binari regionali. Un piano che entro il 2025 garantirà il rinnovo totale della flotta regionale, così come previsto dal Contratto di servizio 2019-2033 sottoscritto a dicembre 2019 da Regione Campania e Trenitalia. Il contratto prevede investimenti per oltre 680 milioni di euro, di cui circa 390 milioni (208, milioni di euro da parte di Trenitalia più 180 milioni da parte della Regione Campania) per il rinnovo della flotta. Presenti alla cerimonia di consegna, nell’impianto di manutenzione di Napoli Centrale, il presidente della Regione ... Leggi su ildenaro

Scisciano : Campania, Caos CTP: autobus fermi e mancati pagamenti. Il consigliere regionale De Pascale: “Subito una soluzione”:… - DieselTecnica : Consegna a Piana Trasporti _bombetta_ #scaniaitalia #camion #soddisfazioni #amazing #camionista #trucker… - LuceverdeRadio : RT @muoversincampan: Eav informa che da oggi, 20 luglio, e fino al 31 agosto, è in vigore il nuovo orario di esercizio sulla linea metropol… - muoversincampan : Eav informa che da oggi, 20 luglio, e fino al 31 agosto, è in vigore il nuovo orario di esercizio sulla linea metro… - agopressit : Dal 15 luglio è tornato il Metro del Mare, ma permangono difficoltà di collegamenti tra la penisola sorrentina e Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti Campania Trasporti in Campania, Trenitalia consegna il primo treno rock Il Denaro Trasporti in Campania, Trenitalia consegna il primo treno rock

Arriva in Campania il nuovo treno "Rock", primo dei 37 nuovi treni di Trenitalia che si aggiunge ai 24 treni Jazz già in circolazione ...

Ferrovie: il Rock di Trenitalia arriva anche in Campania

Nella terra del neomelodici, ci pensa il Rock a portare altra musica per i pendolari del trasporto ferroviario. Sui binari della Campania – in anticipo sui tempi previsti –arriva infatti il nuovo tren ...

Arriva in Campania il nuovo treno "Rock", primo dei 37 nuovi treni di Trenitalia che si aggiunge ai 24 treni Jazz già in circolazione ...Nella terra del neomelodici, ci pensa il Rock a portare altra musica per i pendolari del trasporto ferroviario. Sui binari della Campania – in anticipo sui tempi previsti –arriva infatti il nuovo tren ...