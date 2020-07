Tragedia in Sicilia: 67enne si schianta con il parapendio, impatto fatale (Di giovedì 23 luglio 2020) Tragedia ieri sera a Milazzo (Messina): un uomo, Fiorenzo Borgia, ha perso la vita dopo essersi schiantato con il parapendio. L’impatto si è rivelato fatale per il 67enne, appassionato ed esperto di parapendio. Inutili i soccorsi.L'articolo Tragedia in Sicilia: 67enne si schianta con il parapendio, impatto fatale Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

