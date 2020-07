Traffico Roma del 23-07-2020 ore 20:00 (Di giovedì 23 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sempre chiusa via di Tor Bella Monaca Per consentire accertamenti tecnici tra via Casilina e via del fuoco sacro nelle due direzioni sul Raccordo Anulare alle 20 per lavori e Traffico intenso dallo svincolo per Fiumicino fino alla Romanina e carreggiata esterna per un incidente rallentamenti su via Isacco Newton 3 a Piazzale Eugenio Morelli e via Felice Bellotti direzione via Portuense sulla tangenziale est e rallentamenti da Portonaccio fino allo svincolo per La 24 direzione San Giovanni dalle 22 di questa sera chiusi per lavori sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia da viale del Policlinico e viale del Muro Torto comprese le rampe di accesso dei via Nomentana da piazza della Croce Rossa e gli accessi provenienti dalla carreggiata di superficie di Corso Italia la riapertura domani alle ... Leggi su romadailynews

Tragedia della strada, ancora una vittima sulla Pontina nel tratto di strada alle porte di Terracina compreso tra San Vito e Borgo Hermada. Bruno Guerra è il ciclista che ha perso la vita ieri a causa ...

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Torna in Iraq la statua della "Dea Madre" di origine mesopotamica, risalente a circa il 4.500 a.C.: la cerimonia di restituzione si è svolta il 23 luglio a Roma, nella sede del ...

