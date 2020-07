Toscana, la consigliera del Pd al collega di Forza Italia: “‘Stai bona’ a me non me lo dici…” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tensione in Consiglio regionale, in Toscana, quando Monia Monni ha preso la parola per “denunciare l’atteggiamento delle destre contro le donne”, come lei stessa ha dichiarato. A un certo punto, la consigliera del Partito democratico è stata interrotta dal vicepresidente Marco Stella, di Forza Italia: “A me ‘stai bona’ non lo dici. Né qui né fuori da qui. Ecco cosa volevo denunciare: era proprio questo atteggiamento, questa mentalità”, ha ribadito Monni. Che poi su Facebook ha spiegato: “Il mio intervento stava dando fastidio e qualcuno ha provato a zittirmi“. Il dibattito, in Aula, era nato dopo una mozione della Lega con, al centro, le parole del candidato alle Regionali del centrosinistra, Eugenio Giani, che riferendosi alla sfidante ... Leggi su ilfattoquotidiano

MarcoMaleSempre : RT @fattoquotidiano: Toscana, la consigliera del Pd al collega di Forza Italia: “‘Stai bona’ a me non me lo dici…” - 007Vincentxxx : RT @fattoquotidiano: Toscana, la consigliera del Pd al collega di Forza Italia: “‘Stai bona’ a me non me lo dici…” - 007Vincentxxx : RT @MPenikas: FQ: Toscana, la consigliera del Pd al collega di Forza Italia: “‘Stai bona’ a me non me lo dici…” - fattoquotidiano : Toscana, la consigliera del Pd al collega di Forza Italia: “‘Stai bona’ a me non me lo dici…” - MPenikas : FQ: Toscana, la consigliera del Pd al collega di Forza Italia: “‘Stai bona’ a me non me lo dici…”… -