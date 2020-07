Torino, si ferma De Silvestri: due settimane di stop (Di giovedì 23 luglio 2020) Attraverso un comunicato, il Torino ha reso note le condizioni del laterale De Silvestri. Ecco quanto si legge: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto in data odierna Lorenzo De Silvestri, post contusione alla spalla destra di ieri sera nella partita contro l’Hellas Verona, hanno evidenziato una lussazione acromion claveare di secondo grado. Dopo la valutazione collegiale e il consulto con il professor Alessandro Castagna, medico ortopedico specialista nella chirurgia della spalla, lo staff medico granata ha prescritto al terzino due settimane di riposo, con tutore”. FOTO: LaPresse L'articolo Torino, si ferma De Silvestri: due settimane di stop proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

