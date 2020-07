Torino, niente da fare per De Silvestri: stagione finita (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Torino di Moreno Longo chiuderà il campionato senza Lorenzo De Silvestri. Nel corso del pomeriggio sono stati eseguiti esami più approfonditi sulle condizioni del difensore dei granata infortunatosi ieri contro l’Hellas Verona. Gli esami hanno evidenziato una lussazione acromion claveare di secondo grado per la quale saranno necessarie due settimane di stop con tutore. stagione finita e forse, con la partita di ieri, potrebbe esser giunto al termine anche il suo percorso in granata. Leggi su sportface

Torino, niente da fare per De Silvestri: stagione finita

Il Torino di Moreno Longo chiuderà il campionato senza Lorenzo De Silvestri. Nel corso del pomeriggio sono stati eseguiti esami più approfonditi sulle condizioni del difensore dei granata ...

In piazza i "somministrati" della sanità: "Chiediamo parità di trattamento"

E' per questo che domani i 12 mila lavoratori sanitari in somministrazione scenderanno in piazza: protesteranno a Roma davanti al ministero della Salute, ma anche a Milano, Torino ... prevede ...

