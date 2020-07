Torino, morto Sergio Vatta: figura cardine delle giovanili dal 1991 al 1997 (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ morto nella notte all’età di 83 anni Sergio Vatta: per lui una vita al Filadelfia alla guida delle giovanili del Torino, più precisamente dal 1977 al 1991, con cui negli anni ’80 e ’90 ha vinto tutto. Oltre 60 i giocatori che ha fatto debuttare in A, tra cui Christian Vieri, Gianluigi Lentini, Roberto Cravero e Dino Baggio. Responsabile delle Nazionali giovanili Under-16 Under-17 dal 1991 al 1997, aveva anche allenato la Nazionale femminile nella stagione 1997/1998. Leggi su sportface

zuma2007 : RT @Corriere: Morto Sergio Vatta, storico allenatore delle giovanili del Torino e grande talent scout - Troia86Paolo : RT @Corriere: Morto Sergio Vatta, storico allenatore delle giovanili del Torino e grande talent scout - CorriereTorino : Morto Sergio Vatta, storico mister del vivaio del Toro - Corriere : Morto Sergio Vatta, storico allenatore delle giovanili del Torino e grande talent scout - sportface2016 : #Torino Morto all'età di 83 anni Sergio #Vatta: scoprì Vieri, Lentini, Cravero e Baggio, vincendo 11 trofei coi g… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino morto

Sky Tg24

E’ morto nella notte all’età di 83 anni Sergio Vatta: per lui una vita al Filadelfia alla guida delle giovanili del Torino, più precisamente dal 1977 al 1991, con cui negli anni ’80 e ’90 ha vinto ...La morte di entrambi è avvenuta per colpi di arma da fuoco. Tre colpi esplosi in camera da letto con il revolver del padrone di casa. I motivi sono ancora da chiarire. Scontri all’università di Torino ...