Torino, il ricordo di Vatta: “Lo sport piange un grande uomo. I granata perdono un vero amico” (Di giovedì 23 luglio 2020) Si è spento oggi a 82 anni Sergio Vatta, un grande maestro di giovani. Uno dei più grandi allenatori del settore giovanile del Torino. Nel periodo tra il 1977 e il 1991, Vatta vinse con la maglia dei granata due campionati Berretti, due campionati Primavera, sette coppe Italia Primavera e quattro tornei giovanili di Viareggio. Vatta ebbe il grande merito di lanciare calciatori come Dino Baggio, Benito Carbone, Roberto Cravero, Gian Luigi Lentini, Andrea Mandorlini, Giuseppe Pancaro, e Christian Vieri. Di seguito il ricordo del club granata: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, allenatori, calciatori, Settore giovanile ... Leggi su alfredopedulla

flashiall : Io ero pazza per gli One Direction, ricordo benissimo il concerto all’Olimpico a Torino con le mie amichette ?? avev… - andrea41183532 : RT @DScattola: Ricordo anche Andrea Soldi morto per un TSO brutale a Torino. In quel caso condannati tre agenti municipali e uno psichiatra… - MarcoCapoccetti : RT @DScattola: Ricordo anche Andrea Soldi morto per un TSO brutale a Torino. In quel caso condannati tre agenti municipali e uno psichiatra… - manolo_loop : RT @DScattola: Ricordo anche Andrea Soldi morto per un TSO brutale a Torino. In quel caso condannati tre agenti municipali e uno psichiatra… - DScattola : Ricordo anche Andrea Soldi morto per un TSO brutale a Torino. In quel caso condannati tre agenti municipali e uno p… -