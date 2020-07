Torino, Fares vuole i granata e lancia indizi social (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Torino segue con attenzione Fares, esterno della Spal, e la destinazione sarebbe gradita al calciatore Il Torino non ha ancora conquistato la salvezza matematica, ma già pensa alla prossima stagione e ai colpi da mettere a segno. In cima alla lista degli obiettivi ci sarebbe Mohamed Fares, esterno sinistro della Spal. Come riporta Tuttosport, il calciatore gradirebbe la destinazione granata e avrebbe lanciato indizi social cominciando a seguire i profili social di diversi calciatori del Torino: Rincon, Aina, Meité, Zaza, Djidji, Iago Falque, Lyanco, Belotti e anche del tecnico Longo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

I tifosi del Toro osservano la vicenda con un certo interesse: Fares fa gola perché giovane (è un classe ’96), forte e già pronto per la Serie A dopo le ottime annate vissute con la maglia della Spal.

I tifosi del Toro osservano la vicenda con un certo interesse: Fares fa gola perché giovane (è un classe '96), forte e già pronto per la Serie A dopo le ottime annate vissute con la maglia della Spal.