Torino, esclusa frattura per De Silvestri: ecco il responso degli esami (Di giovedì 23 luglio 2020) Nessuna frattura per Lorenzo De Silvestri, uscito anzitempo per un infortunio occorso nella prima frazione di gioco durante la gara di ieri sera fra Torino e Verona. Accompagnato in ospedale per accertamenti, “gli esami hanno evidenziato una forte contusione alla spalla destra – fa sapere la società granata in una nota – Le prime indagini escludono fratture ossee, ma per definire al meglio l’entità dell’infortunio occorreranno ulteriori approfondimenti che verranno effettuati” nella mattinata di oggi. Leggi su sportface

