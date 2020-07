Tom Cruise: Universal produrrà il suo nuovo film girato nello spazio? (Di giovedì 23 luglio 2020) Tom Cruise e Doug Liman uniranno nuovamente le forze per realizzare un ambizioso progetto girato nello spazio e Universal potrebbe produrre il film. Tom Cruise e Doug Liman stanno sviluppando un ambizioso progetto che vorrebbero girare nello spazio e Universal Pictures sembra stia valutando la possibilità di finanziare il film. Il progetto potrebbe già contare sul sostegno della NASA e di SpaceX, di proprietà di Elon Musk. Il film avrà, come prevedibile, un costo molto elevato e si parla già di un budget che supererà i 200 milioni di dollari. Tom Cruise, che ne dovrebbe essere protagonista e produttore, potrebbe guadagnare circa ... Leggi su movieplayer

