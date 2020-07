Tina Cipollari lascia il fidanzato Vincenzo e spunta l’ex marito Kikò (Di giovedì 23 luglio 2020) Sembra proprio non voler finire il ciclo di coppie che scoppiano: quest’estate sono in tante – forse troppe – le relazioni che si sono concluse, in modo più o meno impattante sulla cronaca rosa. L’ultima storia di spicco a finire è quella tra Tina Cipollari e il suo fidanzato, Vincenzo Ferrara. Ma andiamo per ordine: Tina e Vincenzo erano legati da quasi due anni. I due sembravano davvero legati, tra dediche romantiche e progetti di un futuro a lungo termine insieme. La coppia aveva addirittura annunciato di essere pronta alle nozze: insomma, tutto andava davvero a gonfie vele. Poi, però, qualcosa si è rotto: a impattare negativamente sulla storia d’amore tra Tina e Vincenzo si è messa la ... Leggi su dilei

Notiziedi_it : Tina Cipollari, è finita con Vincenzo Ferrara: “Vuole rimettere insieme la famiglia con Kiko” - BITCHYFit : Tina Cipollari torna single (…e c’entrerebbe Kikò Nalli) - LaMammaN1 : - Notiziedi_it : L’estate “porta male” e le coppie scoppiano. Dopo la Leotta anche Tina Cipollari, Fabio Volo e Giulia Cavaglià sono… - gossipnewitalia : Tina Cipollari lascia il fidanzato Vincenzo dopo il ravvicinamento con Kikò -