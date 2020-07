Tina Cipollari lascia il fidanzato Vincenzo: c’entra Kikò Nalli? (Di giovedì 23 luglio 2020) Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne e grazie al programma ha saputo conquistare il suo spazio televisivo. C’è chi la ama e chi la detesta ma quello che è certo è che con le sue battute, la sua ironia irriverente e le sue opinioni ha stregato i telespettatori – sia in positivo che in negativo – soprattutto per le sue liti con Gemma Galgani rimaste impresse nella storia. Il suo stile distintivo è il suo atteggiamento da vamp e i suoi capelli platino che l’hanno resa unica. Grazie al successo del suo personaggio Tina Cipollari è ospite in numerosi programmi televisivi. Spesso presente al programma condotto da Maurizio Costanzo “Buona domenica” conosce proprio qui Kikò Nalli, il suo ... Leggi su velvetgossip

Novella_2000 : Tina Cipollari è di nuovo single a causa di una sua ex conoscenza? - lasara_81 : Che scoop ?????????? Leggete cosa sta succedendo. #23giugno #uominiedonne #Buondì #uominiedonne - periodicodaily : Tina Cipollari: lascia il fidanzato Vincenzo - zazoomblog : Tina Cipollari: lascia il fidanzato Vincenzo - #Cipollari: #lascia #fidanzato - zazoomblog : Tina Cipollari: lascia il fidanzato Vincenzo - #Cipollari: #lascia #fidanzato -