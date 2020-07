Tina Cipollari ha lasciato il fidanzato Vincenzo Ferrara: c’entra l’ex marito Kikò Nalli (Di giovedì 23 luglio 2020) Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non sono più una coppia Ebbene sì, sembra proprio che la relazione sentimentale tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sia giunta al capolinea. Da mesi si parlava di una possibile crisi, ma nelle ultime ore sii è diffusa la notizia che i due si siano lasciati definitivamente. I diretti interessati non hanno mai smentito le indiscrezioni sul periodo nero che stavano attraversando, inoltre il magazine DiPiù Tv ha scritto che è stata l’opinionista di Uomini e Donne a lasciarlo. Per quale ragione? Stando alla rivista la vamp frusinate si era stancata di questa storia a distanza. Ricordiamo che lei vive stabilmente a Roma mentre il ristoratore a Firenze. Ma dietro a tale separazione ... Leggi su kontrokultura

