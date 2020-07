“The Shoah Party”, l’operazione Delirio e le “Red Room” – il Male e la Mitizzazione del Male (Di giovedì 23 luglio 2020) In seguito al nostro articolo sul caso di “The Shoah party”, la chat degli orrori scoperta durante l’operazione Delirio abbiamo avuto numerose domande, alle quali converrà trovare una risposta. La più grande verte intorno all’esistenza delle “Red Room”, angoli del Deep Web, siti in streaming dove assistere a torture, violenze ed omicidi. Riassumendo preliminarmente per i pigri “dove vogliamo andare a parare”, nessuno sta negando l’esistenza di foto a contenuto pedopornografico e di violenza. Restano i dubbi su quanto emerso riguardo alle Red Room: al momento ogni indizio porta a ritenere che siano il sogno febbrile di un pubblico eccitato dalla violenza fino ad esserne così sensibilizzato da rifugiarsi nella contorta speranza di potersi imbattere in contenuti ancora più ... Leggi su bufale

