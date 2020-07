The Originals, anticipazioni oggi 23 luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) Trama e anticipazioni “The Originals” puntate di oggi 23 luglio: la serie televisiva approda su La5. Rebekah viene attaccata in un mercato perché è nei panni di Eva, una strega molto odiata. Intanto Freya mette al corrente Klaus, Elijah e Rebekah della nuova magia creata da Dahila. Scopriamo in modo più specifico cosa accade nelle puntate 15 e 16 della seconda stagione della serie tv. Sbarca su La5Articolo completo: The Originals, anticipazioni oggi 23 luglio dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

xsherlokid : @sharmdario Giorno ?? oddio per te sarà notte. Non sembra nemmeno tantissimo per un tour. È presente anche il set di… - H0Y4LV4R0 : @xntoniuslienzo THE ORIGINALS??? OR TVD?? AHHAHAHHAHA - lashepherd_ : RT @bemore236: Comunque raga anche le attrici di The Originals, come quelle di TVD, sono delle fighe assurde #TheOriginals #TheVampireDiari… - ipomeacarnea : @lashepherd_ Sii anch'io l'ho interrotto a metà prima stagione tra una cosa e l'altra, ma appena finisco di vedere… - ipomeacarnea : @lashepherd_ Io faccio in tutti i modi per riuscire a vederlo anche se non riesco sempre ?? dopo tvd ci vuole anche… -

Ultime Notizie dalla rete : The Originals The Originals, anticipazioni oggi 22 luglio SoloDonna Le novità Sky 2020/2021: un anno carico di novità tra serie TV originali e non, film, sport e documentari (foto)

La stagione televisiva di Sky 2020-2021 sarà carica di novità. E visto il lunghissimo elenco di nuovi arrivi diramato dalla stessa divisione italiana, possiamo dire senza troppe remore che ce n’è davv ...

Netflix: boom abbonati, nuovi Originals, sbarco sui Nest Hub, promo Mobile+

i contenuti Originals dovrebbero superare quelli allestiti nel 2020. Oltre ai contenuti, è anche con i concorsi che Netflix mira a creare hype attorno alla sua piattaforma. Per sprintare il ...

La stagione televisiva di Sky 2020-2021 sarà carica di novità. E visto il lunghissimo elenco di nuovi arrivi diramato dalla stessa divisione italiana, possiamo dire senza troppe remore che ce n’è davv ...i contenuti Originals dovrebbero superare quelli allestiti nel 2020. Oltre ai contenuti, è anche con i concorsi che Netflix mira a creare hype attorno alla sua piattaforma. Per sprintare il ...