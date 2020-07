The Old Guard: il fumetto è più sboccato e violento del film Netflix (Di giovedì 23 luglio 2020) Il fumetto di The Old Guard arriva nelle librerie italiane il 23 luglio, edito da Panini: scopriamo le differenze tra la carta e il film Netflix con protagonista Charlize Theron, sceneggiato dallo stesso Greg Rucka. Disponibile dal 10 luglio su Netflix, The Old Guard, diretto da Gina Prince-Bythewood, ha scalato in fretta la classifica dei film originali più visti della piattaforma di streaming. Complice la presenza di lusso del premio Oscar Charlize Theron nel ruolo della protagonista, impegnata in spettacolari scene di combattimento, la pellicola sembra lanciatissima verso una trilogia. Non scomodiamo la parola trilogia a caso: The Old Guard è tratto dall'omonimo fumetto scritto da Greg Rucka, anche sceneggiatore del ... Leggi su movieplayer

BlueBandit_16 : RT @lizgrenat: rido fortissimo se penso al fatto che lucone è questo ma è anche nicky in the old guard è faber è mille cose diverse - sentieriselvagg : Raggiunte 72 milioni di case nelle prime settimane di uscita, è uno dei film Netflix più visti. Da secoli il mondo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Old Guard: il fumetto è più sboccato e violento del film Netflix - whiskeyandtears : RT @lizgrenat: rido fortissimo se penso al fatto che lucone è questo ma è anche nicky in the old guard è faber è mille cose diverse - coeurry : “Spent the morning watching old interviews” Gigi dicci quali così piangiamo un po’ di più -