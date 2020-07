The New Mutants: il video dei primi minuti del film è pieno d'azione (Di venerdì 24 luglio 2020) Il 28 agosto arriverà nei cinema americani il film The New Mutants e il video dei primi minuti del film è ricco d'azione. The New Mutants dovrebbe arrivare nei cinema americani il 28 agosto e online sono stati diffusi i primi minuti dell'atteso film. Il video introduce l'idea che dentro ogni persona ci sia anche un lato oscuro, prima di mostrare una concitata sequenza d'azione in cui ci sono edifici e veicoli in fiamme, esplosioni e caos. Un padre e una figlia sono in fuga e l'uomo abbandona la ragazzina, perdendo poi la vita. La giovane cerca quindi di mettersi in salvo e si risveglia poi incantenata in un letto. Il film, ... Leggi su movieplayer

Bronzo e pelle dipinta. L’aria di New York soffia su Milano: la scultura di Kennedy Yanko in una prima d’autore

Viveros-Fauné collabora con importanti testate internazionali, di settore e non, come ad esempio Art in America, artnet, Artnews, ArtNexus, Frieze, The New Yorker e The New York Press; si ricordano ...

