The Gunk è la nuova avventura dei creatori della serie Steamworld (Di giovedì 23 luglio 2020) Thunderful Publishing, studio di sviluppo della serie Steamworld, ha annunciato The Gunk, una nuova avventura in arrivo su Xbox series X in esclusiva per Xbox. The Gunk è stato rivelato ufficialmente con un trailer di debutto durante l'Xbox Games Showcase. Sviluppato in Unity dal team di Image & Form di Thunderful, il trailer mostra la nuovissima avventura ambientata in un grande mondo esotico pieno di enigmi stimolanti e nemici dall'aspetto non così amichevole. avventurandovi in questa particolare nuova ambientazione, dovrete svelare i molti misteri di questo pianeta dimenticato mentre tenterete di salvarlo.La storia inizia con il vostro personaggio atterrato su un pianeta alla ... Leggi su eurogamer

