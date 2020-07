Tesla Cybertruck: ecco dove sarà prodotto il nuovo veicolo elettrico (Di giovedì 23 luglio 2020) Tesla Semi e Tesla Cybertruck nasceranno in una fabbrica di recente costruzione nella contea di Travis, Austin, Texas, Stati Uniti. Ciò è stato confermato mercoledì da Elon Musk. In occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre, il fondatore di Tesla ha confermato che il processo di selezione di una nuova sede per il suo prossimo stabilimento è già stato completato. La selezione è iniziata a marzo. Musk aveva già detto che voleva che il Cybertruck fosse prodotto negli Stati Uniti. Oltre ad Austin, l’altra sede in gara era Tulsa, in Oklahoma. Tesla vuole che i primi Cybertruck entrino in servizio alla fine del 2021, quindi non c’è tempo da perdere. Infatti, Musk ha ... Leggi su notizieora

