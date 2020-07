Temptation Island: i fan di Antonella Elia cambiano la pagina Wikipedia di Pietro delle Piane che diventa "Pietro ho fatto un figlio" (Di giovedì 23 luglio 2020) Temptation Island: i fan di Antonella Elia cambiano la pagina Wikipedia di Pietro delle Piane che diventa "Pietro ho fatto un figlio". Il tradimento di Pietro nei confronti di... Leggi su leggo

CheDonnait : Anna si scaglia contro #Andrea. Non le sta sfuggendo un po' la realtà dei fatti? #TemptationIsland - reasonhaz : @leeismybatman metti su temptation island e vedi che passa tutto - wasilewskylove : RT @angiedevv: “L’ho cercata,l’ho inseguita,l’ho voluta” Lorenzo sotto mille treni per Manila. SIETE IL NOSTRO TEMPTATION ISLAND #Temptati… - angiedevv : “L’ho cercata,l’ho inseguita,l’ho voluta” Lorenzo sotto mille treni per Manila. SIETE IL NOSTRO TEMPTATION ISLAND #TemptationIsland - infoitcultura : ‘Temptation Island 7’, le anticipazioni della quarta puntata -