Temptation Island, arriva il terzo confronto: Annamaria e Antonio al falò decisivo (Di venerdì 24 luglio 2020) A Temptation Island la coppia composta da Antonio e Annamaria è sempre più in crisi. Lui è vicinissimo alla single Ilaria, con la quale condivide buona parte del suo tempo. Lei, invece, sembra rassegnata all’idea di vederlo infatuato di un’altra, a tal punto da richiedere il falò di confronto immediato. Antonio si “dichiara” alla single Ilaria Il percorso di Antonio e Annamaria a Temptation Island sta proseguendo in direzioni completamente opposte. Lui è entrato nel vivo dell’esperienza interagendo con i compagni di viaggio e le ragazza single e stringendo un forte legame con la tentatrice Ilaria. Bagni insieme, brindisi in piscina e grande ... Leggi su thesocialpost

