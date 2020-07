Temptation Island, Antonella Elia tradita. Pietro delle Piane bacia Beatrice: 'Mi fa schifo' (Di giovedì 23 luglio 2020) Temptation Island, Antonella Elia tradita . Pietro delle Piane bacia una single: 'Mi fa schifo'. Puntata choc, scopre al falò delle fidanzate il tradimento di Pietro. L'attore ha baciato una delle ... Leggi su leggo

Stregatto9 : Temptation Island i concorrenti tutti bruttini ma tanto tutti cornuti e felici ?? - coexistouis : Nessuno azzecca bene qualcosa come temptation island che azzecca le canzoni per ogni situazione - ethan_cprm : RT @adamcourbet: credo di essere l’unico a non guardare temptation island - Daddy_Dado_ : RT @marcole___: ANNAMARIA QUESTO TEMPTATION ISLAND SEI TU SEI TUUU #TemptationIsland - shesfedee : RT @louismysassy97: IO CHE MI IMMAGINO HARRY IN HOTEL A ROMA STRAVACCATO SUL DIVANO CHE SI GUARDA TEMPTATION ISLAND #ONEDIRECTIONBREAKSTHEI… -