Temptation Island anticipazioni, Andrea molla tutto? “Strade diverse” (Di giovedì 23 luglio 2020) Andrea Battistelli e Anna Boschetti ai ferri corti? Il ragazzo ha deciso di proseguire il proprio percorso a Temptation Island 2020 nonostante abbia visto dei video della fidanzata che l’hanno fatto andare di matto! Non riesce a capire come abbia potuto spingersi a tanto e si convince, puntata dopo puntata, che non stia assolutamente rispettando … L'articolo Temptation Island anticipazioni, Andrea molla tutto? “Strade diverse” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

