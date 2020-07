Temptation Island, anticipazioni: Andrea e Anna al capolinea? Lui sbotta: “Ognuno prenda strade diverse” (Di giovedì 23 luglio 2020) La storia d’amore tra Andrea Battistelli e Anna Boschetti non sopravviverà a Temptation Island? Va in onda stasera 23 luglio 2020 su Canale 5 la quarta puntata di Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia, tra i protagonisti della puntata Andrea Battistelli e Anna Boschetti. La Boschetti sta cercando di far ingelosire non poco il fidanzato nel villaggio per convincerlo a fare delle scelte più serie e concrete nella loro relazione, come quella di metter su famiglia, fino ad ora le ha sempre detto di non essere ancora pronto. Il ragazzo, più giovane di 10 anni della fidanzata, ha capito che quella di Anna è una strategia, pensa però che sia anche una scusa ... Leggi su nonsolo.tv

