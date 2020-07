Temptation Island, Annamaria e il falò anticipato con Filippo: «Mi hai uccisa! Hai fatto il porco per due settimane» (Di venerdì 24 luglio 2020) Temptation Island, Annamaria chiede il falò anticipato: «Mi hai uccisa! Hai fatto il porco per due settimane». Annamaria ha raggiunto il limite, dopo oltre 50 minuti di video... Leggi su leggo

AndreC_97 : Più che Temptation Island sembra Santa Chiara - marimbarzi : Comunque sul discorso emerso a Temptation Island riguardo le donne senza figli che non sono complete e non lasciano… - sigirasole : TOTO COPPIE DI TEMPTATION ISLAND: chi resisterà? #TemptationIsland - m4damee : RT @impasticcata: La pagina wikipedia di Pietro vandalizzata come quella di San Marino perchè agli Italiani puoi levare tutto ma non Tempta… - Simona1488 : Sono l'unica che non guarda temptation island? ?? -