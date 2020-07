Temptation Island, Annamaria e il falò anticipato con Filippo: 'Mi hai uccisa! Hai fatto il porco per due settimane' (Di venerdì 24 luglio 2020) Temptation Island, Annamaria chiede il falò anticipato: 'Mi hai uccisa! Hai fatto il porco per due settimane'. Annamaria ha raggiunto il limite, dopo oltre 50 minuti di video in cui il suo fidanzato ... Leggi su leggo

zazoomblog : Temptation Island Annamaria e il falò anticipato con Filippo: «Mi hai uccisa! Hai fatto il porco per due settimane»… - Fra_tommo91 : RT @louismysassy97: IO CHE MI IMMAGINO HARRY IN HOTEL A ROMA STRAVACCATO SUL DIVANO CHE SI GUARDA TEMPTATION ISLAND #ONEDIRECTIONBREAKSTHEI… - infoitcultura : Andrea Battistelli chi è il preferito di Temptation Island - infoitcultura : Temptation Island: Antonella Elia tradita da Pietro - infoitcultura : Temptation Island: i fan di Antonella Elia cambiano la pagina Wikipedia di Pietro delle Piane che diventa Pietro ho… -