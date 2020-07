Temptation Island, Annamaria e Antonio: il falò finisce male? (Di venerdì 24 luglio 2020) La coppia formata da Annamaria e Antonio è una delle più discusse di Temptation Island 2020: per loro falò anticipato? Fonte: Instagram @TemptationIsland officialVecchi dubbi e nuove consapevolezze minano la fiducia di Annamaria, la napoletana non ce la fa più ed’è pronta a un falò di confronto. Già dopo la prima settimana i comportamenti di Antonio avevano spinto la donna a farsi numerose domande, al punto da voler immediatamente lasciare il reality. Convinta dalle sue amiche e in particolar modo dalle parole di Antonella Elia ha deciso di restare e vedere fino a che punto si sarebbe spinto il suo fidanzato, non nuovo ai tradimenti stando alle dichiarazioni della sua ex ... Leggi su chenews

giukth_ : voglio ascoltare la musica ma anche guardare temptation island - millee_universi : state seguendo Temptation island? no perché io quest’anno proprio non riesco #tiziaparty - ColucciLc : RT @AngelaFilippi3: semi-intellettuali che guardano Temptation Island dicendo che devono fare uno studio antropologico sui tipi umani: ve p… - louviiaa : io che ho riconosciuto listen to your heart a temptation island dalle prime note solo perché l’ha cantata rachel ?????? - Bartolo311 : Ma fammi capire il format di temptation island @ManuCimpry ...hanno assoldato escort e gigolò per mettere in crisi coppie stabili? -