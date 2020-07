‘Temptation Island 7’, le anticipazioni della quarta puntata (Di giovedì 23 luglio 2020) La fine della settima edizione di Temptation Island è sempre più vicina e stasera assisteremo alla quarta puntata del docu-reality di Canale 5 che sembra preannunciarsi ricco di colpi di scena! La scorsa settimana abbiamo assistito al falò di confronto di Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis: dopo recriminazioni e accuse reciproche, i due hanno deciso di tornare a casa separati, a differenza della prima coppia che ha lasciato il programma, quella formata da Sofia Calesso e Alessandro Medici, per la quale c’è stato un lieto fine. Stando alle clip pubblicate sul profilo Instagram, nessuna delle coppie rimaste nei villaggi può dirsi serena e la crisi è in agguato per tutte, a partire da Antonella Elia e Pietro Delle Piane! Finora non avevamo assistito che a ... Leggi su isaechia

