Temptation Island 7 anticipazioni, falò di confronto immediato per Annamaria Laino e Antonio Martello? (video) (Di giovedì 23 luglio 2020) E' tutto pronto per la quarta imperdibile puntata di 'Temptation Island 7', in onda stasera, giovedì 23 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5 con Filippo Bisciglia. Un uragano sembra attraversare le vite di Annamaria Laino e Antonio Martello. Alcune immagini del fidanzato spingono la donna a chiedere un falò di confronto immediato. Il rider napoletano accetterà la proposta?!Temptation Island 7 anticipazioni, falò di confronto immediato per Annamaria Laino e Antonio Martello? (video) 23 luglio 2020 15:53. Leggi su blogo

UnDueTreBlog : Temptation Island 7 – Quarta puntata del 23 luglio 2020 – Nuovi sviluppi. - tracciadime : Ah ma stasera c'è Temptation Island #circozzi - DonnaGlamour : Temptation Island Vip 2020: ecco quando riparte e tutte le novità - giadinagrisu : RT @tempoweb: #TemptationIsland, lo sfogo di #Andrea: con #Anna è già resa dei conti - claudiaabass14 : Mi stanno obbligando ad andare a una cena di sole ragazze dove si guarderà temptation island aiuto meno male che su… -