‘Temptation Island 7′, quarta puntata: Pietro Dalla Piane confessa di aver baciato una tentatrice, Annamaria Laino richiede il falò anticipato al fidanzato Antonio Martello e… (Di venerdì 24 luglio 2020) Si è appena concluso anche il quarto appuntamento di questa settima stagione di Temptation Island, il programma di Maria De Filippi condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova l’amore di coppia. Nonostante i dubbi e i timori iniziali che il programma non potesse andare in porto, dopo un periodo di quarantena precauzionale ed armate di tutte le misure di sicurezza necessarie, le sei coppie hanno raggiunto la spiaggia dell’Is Morus Relais. Sono stati già due i falò di confronto anticipati: Alessandro Medici e Sofia Calesso hanno deciso di abbandonare insieme il programma nel corso della seconda puntata, mentre lo scorso appuntamento Valeria Liberati e Andrea Ciavy Maliokapis hanno invece deciso di lasciare il programma da separati. L’ex gieffina Antonella Elia e il compagno Pietro Delle ... Leggi su isaechia

Simona1488 : Sono l'unica che non guarda temptation island? ?? - komplotto : Avete mai visto Temptation Island? Noo? Bene, a posto così. #Temptationisland #TempationIsland #komplotto #kompl8 - Carlo23877144 : RT @Morena_3v: Finisce così il quarto appuntamento con temptation island #TemptationIsland - giusy_viola : Temptation Island, l’ex moglie di Antonio attacca Annamaria «Gli uomini sposati non si toccano» - zerowidee : ora che la puntata di temptation island è finita posso finalmente improvvisarmi critica musicale per achillone internazionale ?? -

