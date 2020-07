Temptation Island 2020, Pietro Delle Piane bacia Beatrice, Antonella Elia: "Che disgusto, gli dirò addio" (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella puntata di oggi, giovedì 23 luglio 2020, di Temptation Island, Antonella Elia ha scoperto nel falò che il suo fidanzato Pietro Delle Piane ha baciato una single. Il tutto dopo aver ascoltato le sue parole critiche nei suoi confronti pronunciate durante l'uscita con Beatrice. Andiamo per ordine. Parlando con la single, l'attore si era espresso così a proposito della fidanzata:Antonella non sa quello che vuole, è l'eterna decisa, alla nostra età se non hai ancora capito quello che vuoi, hai qualche problema. Spero si fidanzi con quella ragazza, ci restasse, secondo me lei è perfetta per lui, veramente lo penso.Temptation ... Leggi su blogo

