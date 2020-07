Temptation Island 2020, la quarta puntata stasera su Canale 5: anticipazioni (Di giovedì 23 luglio 2020) Temptation Island 2020 torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con la quarta puntata, che potrebbe essere ricordata come quella dei falò anticipati. stasera su Canale 5, alle 21:20, torna Temptation Island 2020 con la quarta puntata che promette, in base alle clip già diffuse dalla produzione, scintille tra molti fidanzati. La scorsa settimana un'altra coppia ha lasciato l'Is Morus Relais. Dopo Alessandro e Sofia, anche Ciavy e Valeria hanno lasciato il programma. Lui ha chiesto il falò di confronto anticipato e lei si è presentata decisa a chiudere la loro storia d'amore. Così è stato. Il bagaglio di nuove ... Leggi su movieplayer

