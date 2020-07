TEMPESTA o BURRASCA dell’Estate (Di giovedì 23 luglio 2020) Cosa sta succedendo al Nord Italia? Cosa sta succedendo in altre nazioni europee? Sta succedendo una cosa molto semplice: aria fresca su aria calda e boom, ecco i temporali. Spesso, quando si parla di queste situazioni turbolente in piena Estate, si sottovaluta il potenziale devastante dei temporali. Noi, se così si può dire, possiamo ritenerci fortunati nel senso che raramente abbiamo fenomeni così violenti. Ma può succedere, ne abbiamo avuto un esempio recentemente col terribile nubifragio di Palermo. Così come potrebbero esserci altri esempi tra oggi e domani, ovvero nel momento in cui si scateneranno i temporali al Nord Italia. BURRASCA e TEMPESTA d’Estate. Trattando l’argomento capita di leggere, spesso, che i termini utilizzati per descrivere certi scenari sono esagerati. Capita di ... Leggi su meteogiornale

meteosmaniotto : News Meteo. TEMPESTA o BURRASCA d’Estate - lanecromante79 : RT @Leaf_Ocean: Abbiamo affrontato la burrasca. Pensi davvero che una tempesta passeggera possa farci smettere di sentire la terra sotto i… - Nottedelbosco : RT @Leaf_Ocean: Abbiamo affrontato la burrasca. Pensi davvero che una tempesta passeggera possa farci smettere di sentire la terra sotto i… - Leaf_Ocean : Abbiamo affrontato la burrasca. Pensi davvero che una tempesta passeggera possa farci smettere di sentire la terra sotto i piedi? - lisadagliocchib : RT @i_pittore: Più devastante di un tornado, più deflagrante di un'esplosione da migliaia di megatoni, #laNostalgia di te talvolta mi travo… -

Ultime Notizie dalla rete : TEMPESTA BURRASCA TEMPESTA o BURRASCA d’Estate Meteo Giornale TEMPESTA o BURRASCA dell’Estate

Cosa sta succedendo al Nord Italia? Cosa sta succedendo in altre nazioni europee? Sta succedendo una cosa molto semplice: aria fresca su aria calda e boom, ecco i temporali. Spesso, quando si parla di ...

Due donne al timone nella tempesta

Alla guida dell’Europa alle prese con le conseguenze della pandemia ci sono Angela Merkel e Ursula von der Leyen. Due autentiche leader Ho pensato al capitano Tom MacWhirr, l’eroe di “Tifone” nel lung ...

Cosa sta succedendo al Nord Italia? Cosa sta succedendo in altre nazioni europee? Sta succedendo una cosa molto semplice: aria fresca su aria calda e boom, ecco i temporali. Spesso, quando si parla di ...Alla guida dell’Europa alle prese con le conseguenze della pandemia ci sono Angela Merkel e Ursula von der Leyen. Due autentiche leader Ho pensato al capitano Tom MacWhirr, l’eroe di “Tifone” nel lung ...