Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Bela, Lucy e Paul, triangolo al via (Di giovedì 23 luglio 2020) Non mancheranno i triangoli amorosi nella quindicesima stagione di Tempesta d’amore! Se molti intrecci sentimentali prenderanno il via sui nostri teleschermi solo tra alcuni mesi, già da qualche tempo stiamo assistendo ai tira e molla non solo tra i due protagonisti e la perfida Nadja (Anna Lena Class), ma anche tra Linda (Julia Grimpe) ed i suoi due spasimanti.Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: LEYLA e EMRE sempre più viciniE non è finita qui! Nei prossimi giorni prenderà infatti il via una trama rosa che coinvolgerà tre personaggi amatissimi e che è destinata a tenerci con il fiato sospeso davvero per parecchio tempo… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ... Leggi su tvsoap

