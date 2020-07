Telefonata tra Putin e Trump. Condivisione di intenti per il mantenimento della pace globale (Di giovedì 23 luglio 2020) MOSCA – Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno discusso al telefono circa il controllo degli armamenti e la pandemia di Covid19. Il Cremlino ha affermato che i due leader “hanno esaminato a fondo” varie questioni relative al controllo degli armamenti “vista la speciale responsabilità della Russia e degli Stati Uniti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali”. Secondo la Casa Bianca, Trump ha ribadito la sua speranza di evitare una costosa corsa agli armamenti a tre vie tra Cina, Russia e Stati Uniti. Trump e Putin hanno ribadito “l’importanza della tempestività delle ... Leggi su databaseitalia

Sputnik Italia

